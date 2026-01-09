Logo Tgcom24
Addio al Bazar

Nel Cremonese un paese rimane senza negozi

Dopo quasi cento anni chiude lo storico "alimentari" della signora Maria Pedrinazzi, 94 anni

di Chiara Ottaviani
09 Gen 2026 - 08:11
01:33 

A Torlino Vimercati, in provincia di Cremona,  si abbassa per sempre la saracinesca dell’ultimo negozio del paese. Dopo quasi cento anni chiude lo storico alimentari della signora Maria Pedrinazzi, 94 anni, torlinese da sempre, con una vita intera trascorsa tra queste mura. Qui generazioni di residenti hanno trovato pane, beni di prima necessità e soprattutto un punto di riferimento quotidiano, un luogo dove la comunità si incontrava e si scambiavano notizie e sorrisi.

cremona
video tg