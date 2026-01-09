Nel Cremonese un paese rimane senza negozi

A Torlino Vimercati, in provincia di Cremona, si abbassa per sempre la saracinesca dell’ultimo negozio del paese. Dopo quasi cento anni chiude lo storico alimentari della signora Maria Pedrinazzi, 94 anni, torlinese da sempre, con una vita intera trascorsa tra queste mura. Qui generazioni di residenti hanno trovato pane, beni di prima necessità e soprattutto un punto di riferimento quotidiano, un luogo dove la comunità si incontrava e si scambiavano notizie e sorrisi.