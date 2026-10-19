in varie piazze italiane

Nasce il "Movimento 17 ottobre" e annuncia: "Mobilitazione permanente ogni sabato"

12.05 MOBILITAZIONE PERMANENTE

di Fabio Nuccio
19 Ott 2026 - 19:05
01:25 
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"Siamo quelli delle piazze - scrivono - a quelli che vedono l'unica violenza nel manganello degli sbirri"