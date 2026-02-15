L'ultima speranza
Napoli, un cuore meccanico per il bimbo di due anni
Un ingranaggio capace di battere come un cuore vero potrebbe rappresentare la soluzione per il piccolodi Andrea Noci
15 Feb 2026 - 12:57
15 Feb 2026 - 12:57
01:27
Un ingranaggio capace di battere come un cuore vero potrebbe rappresentare la soluzione per il piccolodi Andrea Noci
Copyright © 1999-2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.