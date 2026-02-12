la sentenza

Napoli, turista morta colpita da statuetta: non imputabile il colpevole

I fatti risalgono al settembre 2024. Il colpevole, 13enne all'epoca dei fatti, non è imputabile perché minore di 14 anni

di Bruna Varriale
12 Feb 2026 - 12:53
