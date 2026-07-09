Nel duomo

Napoli, tenta di rubare il copricapo di San Gennaro: arrestato

L'uomo, straniero con regolare permesso di soggiorno, è"stato prontamente intercettato dal custode"

di Bruna Varriale
09 Lug 2026 - 13:10
01:32 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
napoli
san gennaro
video tg