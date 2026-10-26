Napoli, studenti montano tende da campeggio davanti al municipio per protestare contro caro affitti

Alcune tende da campeggio sono state montate da un gruppo di studenti nella mattinata di lunedì 26 ottobre davanti al Municipio di Napoli. Il presidio è stato organizzato dal Cau - Collettivo Autorganizzato Universitario per protestare contro il caro affitti e, in generale, contro il caro vita. "Il Pnrr sta venendo utilizzato per regalare fondi ai privati e costruire studentati di lusso in cui le camere vengono a costare 700-800 euro al mese", ha detto un rappresentante del collettivo.