L'intervista

Napoli, storico pescivendolo aggredito per i prezzi troppo alti

Il diverbio è degenerato in pochi secondi e"per poco non si è sfiorata la tragedia, come mostrano le immagini di videosorveglianza

27 Ott 2026 - 13:16
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