Napoli, stop agli autovelox: non sono omologati

Anche a Napoli, come già successo in altre città italiane, vengono sospesi gli autovelox. Sono 67 i dispositivi che il prefetto Michele di Bari, tramite un decreto, si fermano nell'area metropolitana, Ischia compresa. Tutto nasce dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che le multe accertate con i rilevatori di velocità sono valide solo se i dispositivi sono omologati e non solo approvati dal ministero. Ad oggi quelli operativi sono circa un migliaio.