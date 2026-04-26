Napoli, settantenni narcotizzati e rapinati nella loro casa a Posillipo

È la zona più panoramica di Napoli, ambita da chi cerca una bella casa, ma allo stesso tempo ambita anche dai ladri, che qui ancora una volta sono tornati a colpire, portando via un bottino milionario. Siamo nel quartiere di Posillipo: la scorsa notte qui in via Orazio, marito e moglie, sulla settantina d’anni, sono stati narcotizzati nel sonno e quando si sono svegliati nella casa messa a soqquadro mancavano diverse migliaia di euro in contanti, gioielli e argenteria ma soprattutto un diamante di 26 carati dal valore circa 300mila euro.