Napoli, sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando: 4 denunce

La guardia di finanza di Acerra, nel Napoletano, ha sequestrato 80mila litri di gasolio per autotrazione commercializzati illecitamente eludendo le imposte. Contestualmente i finanzieri hanno messo i sigilli anche a un'autocisterna con targa italiana, a un autoarticolato con targa polacca, due elettropompe, un impianto per il rifornimento per autocisterne realizzato clandestinamente e 132 contenitori in plastica da mille litri ciascuno. La procura di Nola ha denunciato quattro persone per "sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici".