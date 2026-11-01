Napoli, protestano contro il decreto scuola ma devastano gli istituti: altro grave episodio
Quella al de Nicola è solo l'ultima delle occupazioni di edifici scolastici, dietro cui spesso non ci sono solo studenti ma anche infiltratidi Dario Vito
Dopo il liceo Mazzini, tocca all'istituto Enrico de Nicola. A Napoli si è verificato il secondo grave episodio di devastazione ai danni di un edificio scolastico. Tuttavia, dietro le occupazioni che partono come protesta nei confronti del decreto scuola spesso ci sono anche infiltrati che hanno il solo desiderio di recare danneggiamenti.