per garantire maggiore sicurezza

Napoli, scatta la zona rossa al"Vomero

Dopo i recenti accadimenti,"la prefettura ha deciso di istituire la decima zona della città con controlli rafforzati

di Andrea Noci
19 Set 2026 - 18:51
01:37 
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