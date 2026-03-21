Napoli, salgono a 180 i casi di epatite A

Sono saliti a 180 i casi di epatite A nel mese di marzo. Al pronto soccorso dell'Ospedale infettivologico Cotugno di Napoli arrivano ogni giorno nuovi casi. I numeri degli accessi sono stabili ma continui, dicono i medici. Vengono gestiti senza molta preoccupazione, ma i dati riportano un numero di casi superiore alla media. Secondo le indagini epidemiologiche condotte dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, il contagio sarebbe partito dall’Area flegrea.