Napoli, rubavano farmaci antitumorali: sgominata banda attiva in tutta Italia

I carabinieri hanno sgominato una banda, attiva in tutto il Paese, che si era specializzata nel furto di farmaci oncologici dalle farmacie ospedaliere, le uniche a poter detenere i medicinali. Tre le persone recluse in carcere, tre agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e quattro con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutti e dieci indagati per furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci oncologici salvavita per un bottino - e un danno a carico del servizio sanitario nazionale - di vari milioni di euro. La base operativa della banda si trovava nel capoluogo campano, ma i furti e la ricettazione dei farmaci avvenivano lungo tutto lo stivale.