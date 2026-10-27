Napoli, rissa tra ultras: confessa il 19enne che ha colpito un tifoso alla testa con una mazza da baseball

Ha confessato l'aggressore di Mario Spedaliere, il tifoso campano ridotto in fin di vita dopo la partita Puteolana-Portici, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Polizia e carabinieri hanno arrestato otto persone, di cui tre minorenni, accusati di rissa aggravata. Fra loro l'autore materiale del ferimento, che deve rispondere anche di lesioni gravissime. Ha 19 anni, residente a Pozzuoli, avrebbe colpito in testa Spedaliere con una mazza da baseball durante i tafferugli all'esterno dello stadio Domenico Conte.In base alle ricostruzioni, gli ultras della Puteolana avrebbero teso un'imboscata agli ospiti prima che imboccassero la tangenziale per il rientro.