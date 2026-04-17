Banda del buco, l'ostaggio dei rapinatori: "Noi minacciati di morte"
Dopo il colpo alla banca di Napoli, non c'è ancora traccia dei malviventi che hanno tenuto ostaggio 25 persone per oredi Andrea Noci
"Appena sono arrivate le forze dell’ordine, il clima si è fatto più teso, con minacce di morte e di sparare". E' il racconto di uno degli ostaggi, sequestrati per più di un’ora e minacciati dai rapinatori col volto coperto da maschere di personaggi famosi. I 25 prigionieri sono riusciti a scappare solo dopo che i vigili del fuoco hanno sfondato la vetrata di questa banca del Vomero.