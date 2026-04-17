Banda del buco, l'ostaggio dei rapinatori: "Noi minacciati di morte"

"Appena sono arrivate le forze dell’ordine, il clima si è fatto più teso, con minacce di morte e di sparare". E' il racconto di uno degli ostaggi, sequestrati per più di un’ora e minacciati dai rapinatori col volto coperto da maschere di personaggi famosi. I 25 prigionieri sono riusciti a scappare solo dopo che i vigili del fuoco hanno sfondato la vetrata di questa banca del Vomero.