Napoli, il geologo racconta il labirinto sotterraneo usato dai rapinatori: "Laggiù si sentono a casa"

"Qui sotto si sentono a casa": è il racconto del geologo Gianluca Minin che si è calato nella rete fognaria per mostrare il percorso utilizzato dai rapinatori nel sottosuolo di Napoli. Tra cunicoli e passaggi a pochi metri di profondità, Minin descrive un mondo oscuro e complesso, accessibile solo a chi conosce perfettamente la rete e le sue uscite. Un labirinto sotterraneo che, secondo l’esperto, richiede sangue freddo e una profonda familiarità con quel "mondo nascosto".