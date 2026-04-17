Nei cunicoli dei rapinatori: ecco il labirinto sotterraneo usato per la fuga

Un intricato labirinto di cunicoli stretti e passaggi sotterranei: sono queste le vie che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state percorse dai rapinatori per arrivare sotto la banca. Le immagini rivelano la complessità della rete nascosta nel sottosuolo, un percorso angusto e difficile da affrontare, ma che i ladri avrebbero sfruttato con precisione per mettere a segno il colpo.