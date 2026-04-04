Napoli, presidio per la sicurezza contro armi e violenza giovanile

L’ultima stesa solo due giorni fa, giovedì, nel quartiere residenziale di Materdei. Prima ancora, martedì notte, nel cuore di Napoli, a piazza Carolina, un sedicenne è stato gambizzato. Ed è proprio qui che i residenti esasperati si sono riuniti per chiedere un intervento da parte delle istituzioni. Le baby gang sfrecciano per la città e sparano in aria, e non mancano gli episodi in cui a rimetterci la vita sono altri giovanissimi.