Napoli, presidio per la sicurezza contro armi e violenza giovanile
I residenti esasperati si sono riuniti per chiedere un intervento da parte delle istituzionidi Dario Vito
L’ultima stesa solo due giorni fa, giovedì, nel quartiere residenziale di Materdei. Prima ancora, martedì notte, nel cuore di Napoli, a piazza Carolina, un sedicenne è stato gambizzato. Ed è proprio qui che i residenti esasperati si sono riuniti per chiedere un intervento da parte delle istituzioni. Le baby gang sfrecciano per la città e sparano in aria, e non mancano gli episodi in cui a rimetterci la vita sono altri giovanissimi.