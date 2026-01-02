Napoli, perde tre dita per i botti, dopo le dimissioni si ferisce di nuovo

L'esperienza è maestra di vita. Un'aforisma che non vale pero per tutti. Di sicuro non ha imparato dai suoi errori il 24enne romano che nella notte di Capodanno è finito al pronto soccorso del vecchio Pellegrinmi di Napoli. Il turista ha perso tre dita mentre tentava di accendere dei botti che gli sono esplosi nella mano. Una storia come tante ne accadono durante il Capodanno e che sembrava, tristemente, finita lì. Ma medicato e dimesso, il 24enne è tornato qualche ora dopo nello stesso ospedale. Ad accoglierlo gli stessi medici che lo avevano già preso in cura e che stavolta non riuscivano a credere ai loro occhi. Perché dopo essere andato via e aver percorso qualche decina di metri, in direzione piazza Plebiscito, il giovane ha sfidato nuovamente la sorte che già non gli aveva sorriso la prima volta. Evidentemente nelle tasche gli era rimasto qualche petardo. Il 24enne avrà considerato uno spreco, buttarli. E così, siccome era ancora in tempo per festeggiare il nuovo anno, ha provato a celebrarlo come aveva programmato. A farne le spese, stavolta, è stato il suo viso, in parte ustionato, e l'occhio sinistro.