Ferita anche la compagna

Napoli, padre accoltella al polmone il figlio 12enne poi tenta il suicidio

Tragedia a Napoli, nel rione Sanità. La compagna è intervenuta per evitare il peggio

di Dario Vito
26 Mag 2026 - 12:55
01:05 
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