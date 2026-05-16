Napoli, nasce "A speranza de creature": un asilo nido per i bambini sotto i 5 anni

Nella notte illuminata di Napoli brilla il cuore di Don Luigi Merola, che ha chiamato a raccolta istituzioni e imprenditori, con una cena benefica, per proseguire la sua missione di vita: togliere il maggior numero di piccoli scugnizzi alla malavita e allargare così la grande famiglia della fondazione "A voce de creature". L'asilo sorgerà alle spalle della fondazione, nel quartiere dell'Arenaccia. Una villa confiscata a un boss della camorra, che possedeva anche una tigre. Ed è proprio lì che, da vent'anni, Don Luigi Merola ha salvato oltre mille bambini. Un risultato eccezionale, riconosciuti dalle istituzioni.