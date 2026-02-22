Napoli, maxi-sequestro di droga tra frutta e verdura

Maxi sequestro di droga sull'asse tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno individuato e sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti in un autoarticolato proveniente da Barcellona. Il mezzo pesante, con targa spagnola, è stato fermato nei pressi di un casello autostradale per alcuni controlli. Alla guida, un cittadino rumeno di 46 anni che ha dichiarato di trasportare frutta e verdura. Peccato che tra arance, patate e zucche fossero stati nascosti diversi pacchetti contenenti la sostanza stupefacente. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e quelli della compagnia di Casoria che hanno approfondito l'ispezione. In corso le indagini per ricostruire la filiera del traffico di droga, la posizione dell'autista è al vaglio degli inquirenti.