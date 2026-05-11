Fermato l'aggressore

Napoli, maxi rissa a Porta Capuana: un morto

Un uomo ne ha accoltellato un altro e poi si è barricato in un bar prendendo in ostaggio un'altra persona

di Bruna Varriale
11 Mag 2026 - 13:25
01:32 
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