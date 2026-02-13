Napoli, la mamma del bambino di due anni non perde la speranza per un cuore nuovo

Il legale della famiglia del bambino di due anni a cui è stato impiantato un cuore danneggiato smentisce la notizia di una presunta incompatibilità per un nuovo trapianto. Sarà ora compito dell'ospedale Bambino Gesù di Roma accertare se il piccolo è idoneo a essere sottoposto a un nuovo intervento. Patrizia, la mamma del bimbo, non perde la speranza: continua a credere che suo figlio potrà presto ricevere un cuore nuovo.