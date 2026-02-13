Napoli, la mamma del bambino di due anni non perde la speranza per un cuore nuovo
Toccherà ora all'ospedale Bambino Gesù di Roma stabilire se il piccolo potrà subire un nuovo interventodi Dario Vito
Il legale della famiglia del bambino di due anni a cui è stato impiantato un cuore danneggiato smentisce la notizia di una presunta incompatibilità per un nuovo trapianto. Sarà ora compito dell'ospedale Bambino Gesù di Roma accertare se il piccolo è idoneo a essere sottoposto a un nuovo intervento. Patrizia, la mamma del bimbo, non perde la speranza: continua a credere che suo figlio potrà presto ricevere un cuore nuovo.