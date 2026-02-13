Sei persone sono indagate

Napoli, la mamma del bambino di due anni non perde la speranza per un cuore nuovo

Toccherà ora all'ospedale Bambino Gesù di Roma stabilire se il piccolo potrà subire un nuovo intervento

di Dario Vito
13 Feb 2026 - 19:48
01:35 
videovideo

Il legale della famiglia del bambino di due anni a cui è stato impiantato un cuore danneggiato smentisce la notizia di una presunta incompatibilità per un nuovo trapianto. Sarà ora compito dell'ospedale Bambino Gesù di Roma accertare se il piccolo è idoneo a essere sottoposto a un nuovo intervento. Patrizia, la mamma del bimbo, non perde la speranza: continua a credere che suo figlio potrà presto ricevere un cuore nuovo. 

video evidenza