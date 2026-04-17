Napoli, la cronaca della rapina in banca "da film"
25 persone, tra clienti e dipendenti della filiale Crédit Agricole, sono stati sequestrati per qualche ora per poi essere liberati"di Alessandra Rolla
Sono le 12.30 di giovedì quando tutto inizia. Sembra una giornata come le altre in Piazza Medaglie d’Oro, vicino al Vomero, a Napoli, quando un passante nota movimenti strani dentro la filiale Crédit Agricole. È la sua chiamata al 112 a far scattare l’allarme. Arrivano subito i carabinieri e circondano l’istituto. Poi arriva la conferma: è in corso una rapina e all'interno dell'istituto ci sono dei malviventi armati che hanno sequestrato le persone che, in quel momento, si trovavano all'interno.