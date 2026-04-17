Napoli, la cronaca della rapina in banca "da film"

Sono le 12.30 di giovedì quando tutto inizia. Sembra una giornata come le altre in Piazza Medaglie d’Oro, vicino al Vomero, a Napoli, quando un passante nota movimenti strani dentro la filiale Crédit Agricole. È la sua chiamata al 112 a far scattare l’allarme. Arrivano subito i carabinieri e circondano l’istituto. Poi arriva la conferma: è in corso una rapina e all'interno dell'istituto ci sono dei malviventi armati che hanno sequestrato le persone che, in quel momento, si trovavano all'interno.