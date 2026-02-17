Napoli, l'intervento dei vigili del fuoco dopo l'incendio al teatro Sannazaro

Un incendio è divampato nella mattina di martedì 17 febbraio in via Chiaia a Napoli. Le fiamme hanno interessato il teatro Sannazaro e, a causa del rogo, la cupola dell'auditorium è andata distrutta. Cinque squadre di vigili del fuoco stanno lavorando per domare il fuoco il cui gas ha provocato anche l'intossicazione di quattro persone. I residenti delle abitazioni dello stabile sono stati evacuati.