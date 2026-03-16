Napoli, interventi di chirurgia estetica senza autorizzazioni: otto denunciati

Prima pubblicizzavano, sui social, trattamenti estetici a buon mercato e poi li eseguivano senza averne le autorizzazioni o le competenze. A Napoli otto persone sono stati denunciate dalla guardia di finanza per esercizio abusivo della professione medica. Gli indagati, alcuni dei quali percettori del reddito di cittadinanza, avrebbero effettuato iniezioni di botulino e acido ialuronico in abitazioni e locali privati, dove ricevevano i clienti, senza alcuna abilitazione medica come prescrive la leggere e in condizioni igieniche precarie. La finanza ha quindi sequestrato tutto il materiale necessario per gli interventi e 3mila euro in contanti.