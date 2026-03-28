Indagine all'ospedale Monaldi: interrogativi su tempi e responsabilità

Gli inquirenti hanno acquisito i verbali della staffetta dalla Polstrada che ha trasportato l’organo dall’aeroporto di Capodichino all’ospedale Monaldi e la copia forense del cellulare di un’infermiera che ha registrato foto e video dell’operazione, con data e ora certe. Emergono contrasti sulle tempistiche: il chirurgo Guido Oppido sostiene che il clampaggio della aorta sia avvenuto all’arrivo del cuore in sala operatoria, ma caposala e testimoni indicano che l’espianto potrebbe essere iniziato già nel parcheggio dell’ospedale. Intanto i genitori, tramite il loro avvocato, hanno chiesto spiegazioni all’ospedale sulla mancata risposta a una proposta di risarcimento civile inviata a marzo.