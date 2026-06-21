Napoli, incendio all'ospedale del Mare di Ponticelli: paura ma nessun ferito

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica all'ospedale del Mare di Napoli. Attorno alle 17 un'intera ala del polo sanitario, sito nel quartiere Ponticelli, è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo ha provocato l'innalzamento in cielo di un'enorme colonna di fumo nero. Tra i presenti si è scatenato il panico ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime indiscrezioni l'incendio sarebbe partito da alcune pedane di legno accatastate. Sul posto sono intervenuti oltre 40 vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme.