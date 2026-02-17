Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro

Un incendio è divampato all'interno del teatro Sannazaro a Napoli, in via Chiaia. La cupola dell'auditorium è stata inghiottita dalle fiamme ed è andata distrutta. Paura tra i residenti della zona che hanno detto: "Siamo svegli dalla cinque, c'è una nube impressionante". I fumi sprigionati dal rogo hanno causato l'intossicazione di alcune persone che sono state trasferite in ospedale.