Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro

Paura tra i residenti della zona, sul posto sono presenti squadre di vigili del fuoco e forze dell'ordine

17 Feb 2026 - 08:54
Un incendio è divampato all'interno del teatro Sannazaro a Napoli, in via Chiaia. La cupola dell'auditorium è stata inghiottita dalle fiamme ed è andata distrutta. Paura tra i residenti della zona che hanno detto: "Siamo svegli dalla cinque, c'è una nube impressionante". I fumi sprigionati dal rogo hanno causato l'intossicazione di alcune persone che sono state trasferite in ospedale. 

