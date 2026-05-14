Napoli, il tariffario degli spioni: "Dai 20 euro in su"
L'indirizzo di casa di Lory Del Santo poteva costare 20 euro. Gli ultimi movimenti bancari di Alex Britti si potevano comprare per 25 euro. Per lo stato di famiglia di Julio Cesar bastavano 6 euro.di Alessio Fusco
Le vittime non sapevano nulla; alcune di loro lo hanno scoperto solo grazie alle indagini della Squadra Mobile di Napoli, che ha smantellato un'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva.
Tantissime le persone a cui sono stati sottratti i dati sensibili, tra cui diversi vip: il cantautore Alex Britti, Lory Del Santo, ma anche calciatori come Dario D'Ambrosio e Julio Cesar