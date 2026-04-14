Napoli, gli ultimi istanti di vita di Filippo Ascione

Riprende gli ultimi minuti di vita di Fabio Ascione il video agli atti dell'indagine che ha consentito di sottoporre a fermo per omicidio volontario un 23enne, Francesco Pio Autiero, e un 17enne. Nelle immagini assassino e vittima, si incrociano, casualmente, all'esterno del bar di Ponticelli, nella periferia est di Napoli, dove poco prima è avvenuta una sparatoria. A fronteggiarsi molto prima dell'arrivo di Fabio sulla scena, sono dei ragazzi di Volla, appartenenti al clan Veneruso Rea, che viaggiano a bordo di un suv di colore scuro, e Autiero, che invece è in sella a uno scooter Beverly 300 con il 17enne alla guida.