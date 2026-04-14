Napoli, gli ultimi istanti di vita di Filippo Ascione
Incontro casuale tra vittima e assassino nel bar di Ponticelli, poi il colpo fatale
Riprende gli ultimi minuti di vita di Fabio Ascione il video agli atti dell'indagine che ha consentito di sottoporre a fermo per omicidio volontario un 23enne, Francesco Pio Autiero, e un 17enne. Nelle immagini assassino e vittima, si incrociano, casualmente, all'esterno del bar di Ponticelli, nella periferia est di Napoli, dove poco prima è avvenuta una sparatoria. A fronteggiarsi molto prima dell'arrivo di Fabio sulla scena, sono dei ragazzi di Volla, appartenenti al clan Veneruso Rea, che viaggiano a bordo di un suv di colore scuro, e Autiero, che invece è in sella a uno scooter Beverly 300 con il 17enne alla guida.
Nel video si nota chiaramente Fabio che entra nel bar per acquistare qualcosa (dalla madre poi si verrà a sapere che si tratta di un pacchetto di sigarette) e, già all'interno si scorge Autiero che sorride soddisfatto. I due si incrociano all'esterno del bar, non si rivolgono la parola. Nell'ultima scena ripresa dalle telecamere, Fabio si avvia verso casa, dove troverà ad attenderlo la morte. Il resto della storia è stata poi ricostruita, con non poca difficoltà, dai carabinieri e dalla Dda, che hanno dovuto fare i conti con il comportamento omertoso dei testimoni presenti.
Fabio, nei pressi di casa, scorge un gruppetto di ragazzi raccolti ad ascoltare il racconto di Francesco Pio, che ha ancora in mano la pistola adoperata per respingere il blitz del gruppo rivale. Parte un colpo, quando Fabio è vicinissimo: 40-50 centimetri, secondo i rilievi degli inquirenti. Farà in tempo a dire al suo assassino: "Ué, mi hai colpito", prima di accasciarsi a terra ferito a morte. Inutile la corsa in ospedale, dove spirerà poco dopo le sei del mattino.