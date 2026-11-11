Allarme bomba rientrato

Napoli, gli studenti dell'Istituto Della Porta rientrano a scuola

I ragazzi, dopo essere stati evacuati, sono potuti rientrare in classe e hanno ripreso le lezioni"

11 Nov 2026 - 13:45
00:26 
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