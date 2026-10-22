Napoli, furto di farmaci oncologici sperimentali: arrestato anche un vigilante

Le indagini dei militari hanno consentito di scoprire il coinvolgimento di una guardia giurata, dipendente di una delle società del servizio di vigilanza, il quale, è emerso, ha aiutato i ladri disattivando il sistema di allarme. L'altro indagato arrestato è invece componente di un gruppo specializzato che già aveva messo a segno 'colpi' simili, come quello al Policlinico Universitario "Federico II" nel 2024.