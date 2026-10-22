Napoli, furto di farmaci oncologici sperimentali: arrestato anche un vigilante

C'erano anche medicine sperimentali, composte da molecole non ancora in commercio, tra i farmaci che vennero rubati il 17 settembre 2025 all'Istituto nazionale tumori "Fondazione Pascale" di Napoli, provocando un danno di oltre 822mila euro al servizio sanitario nazionale: i carabinieri della compagnia Vomero del capoluogo partenopeo hanno arrestato due persone, ritenute coinvolte nel furto, su ordinanza emessa dal gip. La Procura partenopea contesta il reato di furto aggravato di farmaci oncologici salvavita.
Le indagini dei militari hanno consentito di scoprire il coinvolgimento di una guardia giurata, dipendente di una delle società del servizio di vigilanza, il quale, è emerso, ha aiutato i ladri disattivando il sistema di allarme. L'altro indagato arrestato è invece componente di un gruppo specializzato che già aveva messo a segno 'colpi' simili, come quello al Policlinico Universitario "Federico II" nel 2024.