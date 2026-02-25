Bottino da 25mila euro
Napoli, finti postini legano e rapinano un 86enne: arrestati
Rapina e sequestro di persona sono i reati contestati ai due indiziati"
25 Feb 2026 - 16:48
01:17
