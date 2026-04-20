Napoli, è ancora caccia alla banda del buco

La filiale nel quartiere dell'Arenella, a Napoli, rapinata nei giorni scorsi in un colpo da film, ha riaperto e i suoi clienti sono tornati. Chi per avere rassicurazioni sulla propria cassetta di sicurezza e chi, semplicemente, per salutare i dipendenti, rimasti in ostaggio per circa un’ora. Gli inquirenti intanto stanno ricostruendo tutti i passaggi della rapina.