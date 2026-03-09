Napoli, inseguimento a 200 km/: arrestati due giovani

Un inseguimento a folle velocità tra diverse strade della provincia di Napoli si è concluso con l'arresto di due ragazzi di 20 e 19 anni. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano li hanno fermati con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio, quando i militari hanno intimato l'alt a un'auto con targa polacca. Il conducente, però, non si è fermato e ha accelerato dando il via a una lunga fuga.