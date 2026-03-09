Napoli, inseguimento a 200 km/: arrestati due giovani
Erano a bordo di un'auto con targa polacca che non si è fermata"quando i carabinieri hanno intimato l'alt
Un inseguimento a folle velocità tra diverse strade della provincia di Napoli si è concluso con l'arresto di due ragazzi di 20 e 19 anni. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano li hanno fermati con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio, quando i militari hanno intimato l'alt a un'auto con targa polacca. Il conducente, però, non si è fermato e ha accelerato dando il via a una lunga fuga.
L’auto ha imboccato l’Asse Mediano raggiungendo velocità che, secondo i militari, avrebbero toccato anche i 200 chilometri orari. L'inseguimento è proseguito tra i centri di Arzano e Casoria, dove i fuggitivi avrebbero tentato anche di speronare una pattuglia dei carabinieri che cercava di bloccarli. La corsa si è poi conclusa con la perdita delle tracce dell'auto tra Casavatore e il quartiere napoletano di Secondigliano.
Le ricerche dei militari sono proseguite nelle ore successive. Grazie al gps installato sul veicolo - risultato preso a noleggio - i militari sono riusciti a localizzarlo all'interno di un box a Teverola, in provincia di Caserta. Davanti al garage sono stati individuati anche i due giovani che, alla vista delle pattuglie, hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati bloccati.
Nel box droga pronta per lo spaccio
All'interno del box era parcheggiata l'auto utilizzata per la fuga e, soprattutto, una consistente quantità di droga. Sequestrati dieci panetti di hashish per un peso complessivo di circa 900 grammi, 150 grammi tra marijuana e hashish in stecche e bustine e 230 grammi di cocaina. Parte dello stupefacente era già pronta per lo spaccio, con 295 dosi confezionate per la vendita al dettaglio. Nel garage sono stati trovati anche 655 euro in contanti, bilancini di precisione, due telefoni cellulari e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.