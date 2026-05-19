Napoli, droga e armi sequestrati ai 23 arrestati del clan Moccia

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno colpito il clan Moccia, operante nel territorio di Afragola, nel Napoletano. Gli uomini dell'Arma hanno eseguito 26 misure cautelari di cui 23 arresti e tre divieti di dimora, sulla base di un'ordinanza emessa dal gip del capoluogo campano, su richiesta della Dda partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione a fine di spaccio di droga.