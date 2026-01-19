Napoli, dopo l'occupazione a scuola delle mamme i bambini tornano in aula

All'istituto comprensivo De Filippo di Ponticelli, alla periferia di Napoli, la campanella è tornata a suonare dopo un mese di silenzio. La scuola era chiusa dal 19 dicembre perché una parte dell'edificio era stata dichiarata totalmente inagibile. Le mamme dei bambini della zona, per protestare alla chiusura, avevano occupato per quattro notti la struttura. "A Ponticelli abbiamo solo le scuole. Se ci tolgono le scuole, ci tolgono tutto" hanno detto i genitori degli alunni" alla riapertura.