Napoli, crescono i casi di epatite A

Crescono i casi di epatite A nel napoletano e si moltiplicano gli inviti a non consumare molluschi crudi; i pescivendoli protestano davanti al municipio di Napoli contro l'ordinanza del comune che, pur consentendone la vendita, vieta ai ristoranti di servire i frutti di mare senza cuocerli. L'Asl di Latina ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica