Napoli, vendono cozze greche spacciandole come tarantine

Cozze vendute sui banchi delle pescherie di Napoli come bontà tarantine, e invece arrivano dalla Grecia. Il video di chi le pubblicizzava è diventato virale e ha fatto insorgere i produttori jonici. Quelle cozze in realtà in Italia avevano fatto solo un bagno nel Mar Grande di Taranto per acquisire abusivamente le credenziali e raggiungere le nostre tavole.