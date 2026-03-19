Napoli, vendono cozze greche spacciandole come tarantine
I venditori si limitano a immergerle nel mare italiano per ricevere le credenzialidi Maria Luisa Sgobba
Cozze vendute sui banchi delle pescherie di Napoli come bontà tarantine, e invece arrivano dalla Grecia. Il video di chi le pubblicizzava è diventato virale e ha fatto insorgere i produttori jonici. Quelle cozze in realtà in Italia avevano fatto solo un bagno nel Mar Grande di Taranto per acquisire abusivamente le credenziali e raggiungere le nostre tavole.