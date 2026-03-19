L'inganno svelato da un consumatore

Napoli, vendono cozze greche spacciandole come tarantine

I venditori si limitano a immergerle nel mare italiano per ricevere le credenziali

di Maria Luisa Sgobba
19 Mar 2026 - 19:48
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Cozze vendute sui banchi delle pescherie di Napoli come bontà tarantine, e invece arrivano dalla Grecia. Il video di chi le pubblicizzava è diventato virale e ha fatto insorgere i produttori jonici. Quelle cozze in realtà in Italia avevano fatto solo un bagno nel Mar Grande di Taranto per acquisire abusivamente le credenziali e raggiungere le nostre tavole.

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