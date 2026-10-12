Napoli, caos in piazza: papà pestato dal branco e poi investito dal camion dei rifiuti

Pugni e calci sferrati su un uomo già a terra, mentre intorno a lui si stringe un cerchio di altri aggressori: piazza Vanvitelli, al Vomero, uno dei luoghi simbolo della movida giovanile napoletana. Tutto comincia per una lite tra ragazze: le figlie di 12 e 16 anni di un cinquantenne vengono prima aggredite da due coetanee e poi, poco dopo, da un ragazzo che sbatte una delle due contro un'auto parcheggiata. La tensione sale, fino a sfogarsi in piazza Vanvitelli: il padre, corso a difendere le figlie, viene circondato dalla baby gang e colpito più volte, anche quando è già sull'asfalto, incapace di proteggersi. Mentre è fermo a terra, nel momento peggiore, arriva un camion della raccolta rifiuti, che lo travolge e gli schiaccia una gamba, sotto gli occhi terrorizzati delle figlie.