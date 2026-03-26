Un arresto, ha aggredito agenti

Napoli, maxi operazione nel campo nomadi: sequestrati 21 veicoli

Uno degli autisti a bordo del carro attrezzi è stato aggredito mentre stava caricando un'auto. È"stato ferito alla testa con una chiave inglese

di Bruna Varriale
26 Mar 2026 - 13:29
01:22 
videovideo

I giocattoli dei bambini a pochi passi da queste carcasse di animali abbandonate sotto il sole.
I carabinieri, con tanto di mascherine, sono tornati in questo campo nomadi in via Macello, che sorge sotto i piloni di questa strada statale, nel quartiere Poggioreale zona ad est di Napoli, non lontano dalla stazione centrale di piazza Garibaldi.

napoli
campo rom
video tg