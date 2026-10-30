Cartellone in fiamme

Napoli, bruciata foto di Meloni e Bernini durante lo sciopero

L'immagine"ritraeva la premier e la ministra dell'Università mano nella mano"con il personaggio del Monopoli

30 Ott 2026 - 11:07
00:53 
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