Morte Domenico, emergono nuovi dettagli sulla catena di errori

Una catena di errori, secondo le testimonianze raccolte dalla procura, avrebbe segnato il trapianto al Monaldi. L’équipe napoletana sarebbe arrivata a Bolzano senza dotazioni adeguate e durante il trasporto l’organo si sarebbe congelato in un contenitore di plastica. In sala operatoria il cuore malato sarebbe stato rimosso prima dell’arrivo di quello donato e impiantato in condizioni critiche.