Napoli, automobilista finisce in una voragine apertasi dopo il nubifragio

Una voragine, dal diametro di circa cinque metri, forse causata dai temporali che si sono abbattuti su Napoli negli ultimi giorni, si è aperta nel quartiere napoletano di Materdei inghiottendo una vettura che stava passando in quel momento. Alla guida c'era un giovane che è rimasto illeso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della questura di Napoli e quelli della polizia locale. La zona è stata messa in sicurezza e subito dopo sono state avviate le verifiche da parte dei tecnici del Comune.