maltempo in città

Napoli, automobilista finisce in una voragine apertasi dopo il nubifragio

L'uomo è rimasto illeso. Sul posto vigili del fuoco e polizia. La zona è stata messa in sicurezza

10 Ott 2026 - 18:42
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Una voragine, dal diametro di circa cinque metri, forse causata dai temporali che si sono abbattuti su Napoli negli ultimi giorni, si è aperta nel quartiere napoletano di Materdei inghiottendo una vettura che stava passando in quel momento. Alla guida c'era un giovane che è rimasto illeso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della questura di Napoli e quelli della polizia locale. La zona è stata messa in sicurezza e subito dopo sono state avviate le verifiche da parte dei tecnici del Comune.

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