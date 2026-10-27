tutto ripreso dalle telecamere

Napoli, arrestati i presunti responsabili dell'omicidio di Mariano Bacio Terracino

Ciro Culiersi e Oscar Pecorelli sono accusati di aver partecipato al delitto del 2009

di Dario Vito
27 Ott 2026 - 19:08
01:09 
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