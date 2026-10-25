Napoli, almeno 20 intossicati in due giorni per ingestione di carburanti

Un uomo di 35 anni e stato fermato dai carabinieri a Napoli mentre cercava di forzare il tappo del serbatoio di un'utilitaria parcheggiata nel quartiere di pianura Aveva con sé una tenaglia, una tanica di plastica e un tubo di gomma. L'obiettivo era evidentemente quello di aspirare la benzina con quel tubo per poi travasarla nella tanica e rifornire la propria auto. Rimasta a secco durante la protesta degli autotrasportatori. Non è stato il solo. Almeno in 20 in due giorni sono ricorsi alle cure del Centro Antiveleni (Cav) dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli riferendo l'ingestione di piccole quantità di carburante causato probabilmente da improvvisati travasi di benzina dalle taniche ai serbatoi delle auto: operazione che non avviene quasi mai ma che alcuni automobilisti hanno fatto dopo aver messo da parte le provviste nei giorni della protesta degli autotrasportatori.