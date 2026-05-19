Tensioni in aula

Napoli, al via il processo sulla morte di Martina Carbonaro

La 14enne è stata uccisa lo scorso 26 maggio. Per la sua morte l'unico imputato è l'ex fidanzato, Alessio Tucci

19 Mag 2026 - 12:26
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